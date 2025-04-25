25 апреля, 14:23Политика
Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом в Кремле
Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына
Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Уиткофф и Путин обменялись приветствиями на английском языке.
"Как ваши дела, господин президент?" – поинтересовался американский политик.
"Отлично, спасибо! А как ваши дела?" – ответил президент России.
"Очень рад вас видеть!" – добавил Уиткофф, после чего оба прошли к столу для беседы, в которой участие также принимают помощник российского президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Уиткофф прилетел в Россию утром в пятницу, 25 апреля. Сообщалось, что частный самолет из США сел во Внуково-2. Спустя время правительственный кортеж выехал с территории аэропорта и проследовал в сторону Москвы.
Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине.
Уиткофф рассказывал, что в ходе встречи президент России попросил США обеспечить постоянный мир. Американский политик также выразил уверенность, что Москва и Вашингтон находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.