Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом в Кремле

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Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Уиткофф и Путин обменялись приветствиями на английском языке.

"Как ваши дела, господин президент?" – поинтересовался американский политик.

"Отлично, спасибо! А как ваши дела?" – ответил президент России.

"Очень рад вас видеть!" – добавил Уиткофф, после чего оба прошли к столу для беседы, в которой участие также принимают помощник российского президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прилетел в Россию утром в пятницу, 25 апреля. Сообщалось, что частный самолет из США сел во Внуково-2. Спустя время правительственный кортеж выехал с территории аэропорта и проследовал в сторону Москвы.

Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине.

Уиткофф рассказывал, что в ходе встречи президент России попросил США обеспечить постоянный мир. Американский политик также выразил уверенность, что Москва и Вашингтон находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.