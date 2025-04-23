Axios: встреча Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля

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Встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Согласно данным трекингового сервиса Flightradar, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел в сторону РФ из Парижа.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о готовящейся встрече американского президента Дональда Трампа и Путина в интервью изданию Le Point, заявил, что она должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовка.

"И Трамп, и Путин хотят добиться результатов", – сказал политик.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Она уточнила, что американский политик снова хочет встретиться с российским президентом.

Прошлая встреча Уиткоффа и Путина состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда основной темой разговора, который длился 4,5 часа, стали аспекты урегулирования украинского конфликта.

Спецпосланник отметил, что во время встречи лидер РФ попросил США обеспечить постоянный мир. Он также выразил уверенность, что Москва и Вашингтон находятся на грани "чего-то", что будет очень важным для мира в глобальном смысле.