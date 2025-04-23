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Россия желает переговоров, а Европа – войны. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам политика, РФ намерена достичь своих целей мирным или военным путем. При этом страна не собирается ни на кого бы то ни было нападать. У России, уточнил он, нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, которые вступили в НАТО.

Кроме того, добавил Песков, Европа постоянно пыталась критиковать РФ, однако Москва не хочет получать от нее уроки демократии.

"Мы больше не хотим получать никаких уроков от европейцев. Мы не желаем, чтобы тот, кто ведет себя лицемерно, учил нас", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт между Москвой и Киевом невозможно урегулировать военным путем. Происходящее на Украине она назвала "мясорубкой".

Переговоры по достижению мира продвигаются достаточно сложно, отмечал Песков. Он обратил внимание, что РФ и США "говорят о мире", а в Европе "все превратились в ястребов войны", требующих продолжения боевых действий.