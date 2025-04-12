Лавров об урегулировании на Украине: Россия – не про территории, а про народ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В контексте урегулирования ситуации на Украине Россия беспокоится не о территориях, а о народе, который живет на этих землях, указал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

"Для нас это все про народ, который живет на этих землях, чьи предки столетиями жили там и кто основал такие города, как Одесса <...>, кто строил заводы, дороги, порты. И эти люди из-за поворота в истории в советское время стали частью Украины, а не России, потому что это считалось консолидирующим фактором для нейтрализации радикалов, которые жили в западной части Украины, когда она присоединилась к Советскому Союзу после войны", – высказался министр.

При этом, по мнению Лаврова, президент США Дональд Трамп осознает в чем суть конфликта на Украине. Причем американский лидер понимает это намного лучше, чем главы европейских государств, подчеркнул он.

Исключениями в Европе Лавров назвал лишь лидеров Венгрии и Словакии. Он подчеркнул, что эти политики остаются "здравомыслящими".

Вместе с тем Лавров назвал шизофреническими заявления украинского президента Владимира Зеленского о миротворцах и иностранных военных на территории страны.

Глава российского МИД обратил внимание, что Киев, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в настоящий период утверждают, что Украина хочет прекращения огня, тогда как Россия против этого.

Однако, отметил министр, они игнорируют такие сложные вопросы, как НАТО и территории. По мнению Лаврова, европейская сторона и киевский режим делают это специально. Он также напомнил, что американское предложение о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто именно в этом контексте.

"Сразу же после того, как это было объявлено американцами, администрация Зеленского сказала, что "НАТО – это не ваше дело, мы не будем обсуждать территории, нам нужно оружие и еще раз оружие". И это все было во время обсуждения так называемой миротворческой операции. Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна", – резюмировал Лавров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. Он высказался об этом в преддверии встречи Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, которая состоялась в пятницу, 11 апреля.

Их переговоры прошлив здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Они длились 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине.

Позже в Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.