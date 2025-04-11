Трамп заявил, что РФ нужно начать действовать по урегулированию конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп считает, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал из-за планируемой встречи Владимира Путина и американского спецпосланника Стивена Уиткоффа.

"Слишком много людей погибают – тысячи в неделю – в ужасной и бессмысленной войне", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп также подчеркнул, что украинского конфликта не произошло бы, будь он на тот момент президентом.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля. В ходе своего визита в Россию он должен встретиться с Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны обсудят вопросы нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине. По словам Пескова, данная встреча является хорошей возможностью передать позицию России Трампу.