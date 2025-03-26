Бессент: CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT для урегулирования на Украине

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Американские власти готовы рассмотреть вероятность повторного присоединения России к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на главу Минфина США Скотта Бессента.

Одновременно с этим министр заявил, что в зависимости от хода процесса урегулирования Вашингтон может как смягчить, так и ужесточить санкции против Москвы.

В рамках встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Американская сторона также посодействует снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Данные пункты вступят в силу после снятия ряда санкционных и прочих ограничений на работу Россельхозбанка и финансовых организаций, а также компаний-производителей и экспортеров.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. Он также признал, что путь к установлению мира на Украине не будет простым и быстрым.