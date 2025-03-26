Трамп отметил большой успех в переговорах с РФ и Украиной

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США добиваются больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в вопросах мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Уинсу Колианезе, передает ТАСС.

Однако Трамп не привел никаких деталей.

В свою очередь, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в беседе с радио КП заявил, что именно Соединенные Штаты должны сделать первый шаг для реализации их предложений о мире.

"Публично они пока не готовы на это пойти с учетом жесткой позиции ряда членов конгресса и европейских союзников. Поэтому ограничились фразой, что "будут помогать", а Трамп сказал, что он будет изучать российские требования", – сказал Миронов.

По мнению депутата, санкции начнут снимать поэтапно, не слишком это афишируя. Кроме того, США не нужно участие Европы в решении данного вопроса, ведь именно американские ограничения носят определяющий характер в мировой экономике.

Миронов отметил, что страны Европы внимательно следят за изменением политики США в отношении России, а европейский бизнес заинтересован в участии в Черноморской инициативе.

На фоне этого, добавил депутат, Украина может попытаться нарушить договоренности – если удастся установить контроль за гражданскими судами, Киев перестанет получать по морю оружие.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде – переговоры прошли 24 марта и длились 12 часов. Стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

В представленном документе также отмечалось, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф переоценивает европейские элиты, когда говорит о возможном достижении перемирия на Украине к Пасхе, поскольку лидеры ЕС пойдут на все, чтобы не позволить Киеву дать "слабину".