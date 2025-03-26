26 марта, 18:40Политика
Трамп отметил большой успех в переговорах с РФ и Украиной
Фото: 123RF/palinchak
США добиваются больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в вопросах мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Уинсу Колианезе, передает ТАСС.
Однако Трамп не привел никаких деталей.
В свою очередь, лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в беседе с радио КП заявил, что именно Соединенные Штаты должны сделать первый шаг для реализации их предложений о мире.
"Публично они пока не готовы на это пойти с учетом жесткой позиции ряда членов конгресса и европейских союзников. Поэтому ограничились фразой, что "будут помогать", а Трамп сказал, что он будет изучать российские требования", – сказал Миронов.
По мнению депутата, санкции начнут снимать поэтапно, не слишком это афишируя. Кроме того, США не нужно участие Европы в решении данного вопроса, ведь именно американские ограничения носят определяющий характер в мировой экономике.
Миронов отметил, что страны Европы внимательно следят за изменением политики США в отношении России, а европейский бизнес заинтересован в участии в Черноморской инициативе.
На фоне этого, добавил депутат, Украина может попытаться нарушить договоренности – если удастся установить контроль за гражданскими судами, Киев перестанет получать по морю оружие.
25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде – переговоры прошли 24 марта и длились 12 часов. Стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море.
В представленном документе также отмечалось, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф переоценивает европейские элиты, когда говорит о возможном достижении перемирия на Украине к Пасхе, поскольку лидеры ЕС пойдут на все, чтобы не позволить Киеву дать "слабину".
Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде