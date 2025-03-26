Лавров заявил, что США переоценивают элиты Европы в контексте Украины

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф переоценивает европейские элиты, когда говорит о возможном достижении перемирия на Украине к Пасхе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

"Он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят "камнем висеть" на руках (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, чтобы не позволить ему дать "слабину", – указал глава МИД.

Вместе с тем, по словам Лаврова, Уиткофф является умным и энергичным человеком, который смог понять суть конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Он подчеркнул, что Россия де-факто контролирует эти территории, и ключевой вопрос заключается в том, признает ли мир их российскими, а также сможет ли Зеленский политически выжить, если согласится с этим.

Американский политик также отметил, что Владимир Путин не собирается захватывать Европу, а жители Евросоюза начинают это понимать.