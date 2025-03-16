Спецпосланник Трампа Уиткофф назвал позитивной встречу с Путиным

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Встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Владимира Путина длилась 3–4 часа и оказалась позитивной. Об этом американский политик рассказал в интервью телекомпании CNN.

"Это была дискуссия, основанная на решениях (конфликта на Украине. – Прим. ред.). Именно так я бы ее описал", – сказал Уиткофф.

Также спецпосланник указал на возможность звонка между Путиным и Трампом на следующей неделе. Более того, США продолжают взаимодействовать и разговаривать с украинцами.

На этом фоне, по словам Уиткоффа, американский лидер ожидает, что разрешение украинского кризиса займет несколько недель.

"Президент использует для описания временных рамок слово "недели", – пояснил политик, добавив, что и Москва, и Киев готовы обсудить детали договоренностей.

Спецпосланник Трампа посетил Москву 13 марта с целью призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине. В рамках переговоров российской стороне также должны были передать информацию об итогах встречи представителей Вашингтона и Киева в Джидде.

Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа главе Белого дома информацию и дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия.

При этом в СМИ писали, что американский политик ждал восемь часов перед тем, как встретиться с российским лидером. Якобы ему пришлось дожидаться окончания переговоров президента РФ с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Однако Трамп опроверг эти слухи, назвав "больными дегенератами" СМИ, которые сообщили об этом. По его словам, ожидания не было, а информация журналистов является попыткой нанести унижение.