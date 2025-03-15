Sky News: спецпосланник Трампа Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ждал восемь часов перед тем, как встретиться с Владимиром Путиным. Об этом говорится в статье Sky News.

По данным телеканала, американскому чиновнику пришлось дожидаться окончания переговоров президента РФ с белорусским лидером Александром Лукашенко. Сама встреча с Путиным прошла, когда уже стемнело, за закрытыми дверями.

Отмечается, что всего Уиткофф провел в Москве чуть более 12 часов.

Спецпосланник Трампа посетил Москву 13 марта с целью призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине. Кроме того, российской стороне должны были передать информацию об итогах встречи представителей США и Украины в Джидде.

Путин встретился с Уиткоффом и через него передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры Путина и Уиткоффа были позитивными и продуктивными. Он добавил, что американские власти не намерены обвинять Россию в затягивании переговоров по Украине, а, напротив, отмечают прогресс.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе диалога с администрацией президента США.