В США назвали позитивными контакты Путина и Уиткоффа в Москве

Фото: kremlin.ru

Контакты Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Москве были позитивными и продуктивными, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"По нашему мнению, вчера были очень позитивные и продуктивные контакты между президентом Путиным и спецпосланником Уиткоффом. Он возвращается. Когда он вернется, надеюсь, мы соберемся в эти выходные. Мы более тщательно проведем оценку позиции России. Затем президент (США, Дональд Трамп. – Прим. ред.) оценит, какими будут следующие шаги", – передает слова дипломата ТАСС.

Как отметил глава Госдепа, США считают, что накануне были сделаны очередные шаги к миру на Украине. Вместе с тем Вашингтон с осторожным оптимизмом оценивает взаимодействие с Россией в контексте урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что американские власти не намерены обвинять Россию в затягивании переговоров по Украине, а, напротив, отмечают прогресс.

В четверг, 13 марта, Уиткофф посетил Москву с целью призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине. Кроме того, российской стороне должны были передать информацию об итогах встречи представителей США и Украины в Джидде, которая состоялась 11 марта.

Вечером 13 марта Путин встретился с Уиткоффом и через него передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.

До этого президент России заявил, что согласен с предложением прекратить бои на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть нюансы. Российский лидер считает целесообразным договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине с учетом ситуации на земле.