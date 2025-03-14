Лукашенко сообщил о звонке Путину с Украины

Фото: телеграм-канал "Скабеева"

Владимиру Путину звонили с Украины, однако это пока непубличная информация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, на сегодняшний день на Украине отсутствуют договороспособные политики.

"А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович (Путин – Прим. ред.) скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали", – отметил глава Белоруссии в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой, которая опубликована в ее телеграм-канале.

Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня во время прошедших 11 марта переговоров.

Путин согласился с этим предложением, однако в этом вопросе, по его словам, есть некоторые нюансы.

К примеру, по словам президента РФ, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации. Путин также поинтересовался, как РФ должна будет поступить с украинскими военными, которые сейчас заблокированы в Курской области.

