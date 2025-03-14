Белый дом уточнил, что с Путиным говорил не Трамп, а спецпосланник Уиткофф

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что в четверг, 13 марта, с Владимиром Путиным говорил не президент США Дональд Трамп, а спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным", – отметила Ливитт.

Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что поговорил с Путиным 13 марта. По словам лидера США, в ходе беседы он "настоятельно" попросил российского президента "пощадить" Вооруженные силы Украины (ВСУ), полностью окруженные российской армией.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась вечером 13 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что через спецпосланника российский лидер передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.

Президент России согласился с этим предложением, но подчеркнул, что в вопросе есть некоторые нюансы. Например, Путин считает, что Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.