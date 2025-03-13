Трамп: согласие РФ на прекращение огня приведет к полному завершению конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что согласие РФ на прекращение огня на Украине приведет к полному завершению конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы", – подчеркнул Трамп.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Чтобы призвать Россию к участию в переговорах о прекращении огня, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. Путин планирует встретиться с ним вечером 13 марта.

Глава российского государства заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Российский президент отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.