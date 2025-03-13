Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"Я бы с удовольствием встретился с ним (Путиным. – Прим. ред.) и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим (украинским конфликтом. – Прим. ред.)", – подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что у Вашингтона все еще есть рычаги давления на Москву. Однако глава Белого дома не захотел о них говорить в связи с "довольно позитивным" ходом переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент России допустил возможность обсуждения с Трампом перемирия на Украине. Путин также поблагодарил главу Белого дома за участие в вопросе урегулирования украинского конфликта.

13 марта российский президент заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть некоторые нюансы. Он отметил, что Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.