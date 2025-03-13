Трамп заявил, что представители США сейчас проводят переговоры с РФ по Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представители США, включая спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа, проводят сейчас переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что переговоры между США и РФ проходят "очень серьезно". При этом, по его словам, взаимодействие между странами "идет нормально". Также Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры и с украинской стороной.

"Мы бы хотели видеть прекращение огня со стороны России. Знаете, мы не работали в темноте, мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения", – заявил Трамп, добавив, что в контексте урегулирования также обсуждается вопрос будущего Запорожской АЭС.

Кроме того, президент США отметил, что планирует обсудить урегулирование на Украине и на предстоящей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Также Трамп подчеркнул, что хочет остановить украинский конфликт.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом пройдет в четверг, 13 марта, когда российский президент даст соответствующий сигнал.

"Когда президент даст сигнал о том, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом, тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом", – отметил Ушаков.

По его словам, в ходе переговоров со спецпосланником президента США будет также обсуждаться новый стратегический курс двустороннего сотрудничества.

"Но прежде, чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свои противоречия", – заключил помощник российского президента.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров, Уиткофф прибыл в Москву.