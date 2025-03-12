Трамп: помимо перемирия на Украине, обсуждался и территориальный вопрос

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В контексте урегулирования украинского конфликта обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. <...> Мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", – приводит его слова РИА Новости.

Также глава Белого дома заявил, что после прекращения огня на Украине наступит полное перемирие. Трамп добавил, что ранее украинский президент Владимир Зеленский не хотел мира, однако он уже поменял свою позицию.

При этом, по словам Трампа, обсуждаемые предложения по Украине сопряжены как с плюсами, так и с существенными минусами для РФ.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В Кремле призвали не торопиться с реакцией Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если РФ откажется от предложения о перемирии на Украине, то это "многое" скажет Соединенным Штатам о целях Москвы. Рубио подчеркнул, что Вашингтон "настоятельно призывает" Москву рассмотреть возможное прекращение всех боевых действий. При этом он не раскрыл, какова будет реакция Штатов на отказ России.