Рубио: если Россия откажется от перемирия, это многое скажет США о целях Москвы

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Если РФ откажется от предложения о перемирии на Украине, то это "многое" скажет Соединенным Штатам о целях Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы все с нетерпением ждем ответа России <...>. Если они скажут "нет", это многое расскажет нам об их целях и образе мышления", – приводит слова главы американского Госдепа Reuters.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон "настоятельно призывает" Москву рассмотреть возможное прекращение всех боевых действий. При этом он не раскрыл, какова будет реакция Штатов на отказ России.

Представители США и Украины провели переговоры в Джидде Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В Кремле призвали не торопиться с вопросом о реакции Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.

При этом Рубио отметил, что за возможным прекращением огня можно будет следить при помощи спутников. По его мнению, утаить атаки БПЛА, ракетные и артиллерийские удары будет сложно.

