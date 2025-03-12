Рубио: прекращение огня на Украине можно отследить со спутников

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За возможным прекращением огня на Украине можно будет следить с помощью спутников, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

"Интересная вещь в современной войне заключается в том, что ее легче, чем когда-либо, отслеживать. Просто потому, что есть много наблюдателей на местах, а также всевозможных воздушных – коммерческие спутники и тому подобное", – приводит его слова ТАСС.

По мнению главы Госдепа, утаить атаки беспилотников, а также ракетные и артиллерийские удары будет сложно.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Трамп сообщил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

Между тем госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты призвали Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине. По его словам, единственным путем урегулирования конфликта являются мирные переговоры.