Вице-спикер СФ Косачев: любые договоренности по Украине будут на условиях РФ

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Любые договоренности на переговорах по Украине будут на условиях России, а не США, поскольку реальные соглашения "пишутся на фронте". Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют только об одном: сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского с (президентом США Дональдом. – Прим. ред.) Трампом, в отличие от (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена, совершенно точно не проходит", – написал Косачев.

По его мнению, озвученные условия на прошедших переговорах являются американскими, а не украинскими, так как теперь Киев лишь соглашается с тем, что ему говорят. С Россией же диалог будет проходить в другом ключе, поскольку российские войска продолжают наступать на фронте, отметил Косачев.

"А пока самое главное – не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями. Дать переговорщикам поработать. Победа будет за нами", – заключил вице-спикер Совфеда.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Трамп заявил, что собирается переговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня.

Кроме того, президент США анонсировал скорую встречу американской и российской делегаций, чтобы обсудить условия возможного перемирия.