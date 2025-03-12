Депутат Шеремет: Россия не даст себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия не заинтересована в продолжении украинского конфликта, однако не позволит ввести себя в заблуждение в рамках его урегулирования. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Мы анализируем и отдаем себе отчет в том, что украинская сторона за считанные часы до начала обсуждения мирных инициатив совершила самую масштабную атаку с помощью дронов на российские мирные города, подвергая угрозе и лишая жизни наших граждан", – цитирует парламентария ТАСС.

Шеремет добавил, что данная атака и переговоры США с Украиной в Саудовской Аравии смотрятся как "звенья одной цепи" в попытке шантажировать и запугивать Россию.

В связи с этим в Москве не питают иллюзий от прошедших переговоров Киева и Вашингтона, относясь к ним как к сложному и продолжительному процессу в достижении устойчивого мира, заключил депутат.

11 марта украинская и американская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам обсуждений Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Между тем в ночь на 11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Почти 100 из них атаковали Москву и Подмосковье.

В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, также обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и в Люберцах, в Видном, Серпухове и Домодедове. Всего погибли 3 человека.