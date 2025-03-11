Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале об отражении самой массированной атаки беспилотников на Москву 11 марта.

По словам мэра, дроны были ликвидированы на разных рубежах. Собянин добавил, что было сбито около сотни БПЛА. Мэр Москвы поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО), воздушно-космические силы (ВКС) и Минобороны РФ за отличную работу.

Об атаке дронов на Москву стало известно рано утром 11 марта. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в столице. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий этой атаки.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты восстановят остекление и кровлю поврежденного после атаки БПЛА дома на Домодедовской улице.

В Подмосковье в результате атак дронов погиб один человек, еще трое оказались ранены. Также были повреждены не менее 7 квартир в многоквартирном доме в Раменском. Прокуратура Московской области проконтролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА граждан, им окажут всестороннюю помощь.

Кроме того, специалисты выявили незначительные повреждения на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги. В связи с этим движение поездов осуществлялось с увеличенным интервалом, однако сейчас оно уже введено в график.

