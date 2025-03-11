Инфраструктура на станции Домодедово получила повреждения при падении БПЛА

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

При падении обломков БПЛА железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги получила незначительные повреждения. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В связи с этим движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. В пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и Подмосковья.

На месте уже работают ремонтные бригады, которые принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения.

В свою очередь, глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что движение электропоездов по первому-второму пути на Москву уже запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено, заверила она.

Ранее уже сообщалось, что на фоне массовой атаки БПЛА движение поездов на станции Домодедово осуществляется с увеличенным интервалом, из-за чего несколько составов в обоих направлениях задерживаются в пути. Кроме того, после атаки дронов в Подмосковье произошло возгорание на парковке "Мираторга". На месте ЧП работают спасатели.

В ночь на 11 марта силы ПВО уничтожили более 60 украинских беспилотников в Москве и Московской области. В результате массовой атаки БПЛА в Подмосковье погиб один человек, еще трое оказались ранены.