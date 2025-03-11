11 марта, 07:17Происшествия
Поезда курсируют с увеличенным интервалом через ж/д станцию Домодедово
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На фоне массовой атаки БПЛА движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в пресс-службе МЖД.
По данным перевозчика, из-за этого несколько составов в обоих направлениях задерживаются в пути.
В свою очередь, глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева добавила в своем телеграм-канале, что движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. Полностью оно будет восстановлено в течение 40 минут.
Также она рассказала, что после атаки дронов в Подмосковье произошло возгорание на парковке "Мираторга". В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, указала Хрусталева, добавив, что и по всем остальным адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены специалисты.
Всего за минувшую ночь и утро 11 марта над столицей были ликвидированы 69 вражеских беспилотников. На месте падения дронов продолжают работать соответствующие службы.
На фоне атак дронов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные меры начали действовать для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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