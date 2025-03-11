Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аналогичные ограничения также продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Их ввели в ночь на 11 марта на фоне массовой атаки беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Сергей Собянин заявил, что силы ПВО ликвидировали в общей сумме 69 беспилотников на подлете к столице. В результате падения обломков была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице.