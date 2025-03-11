Силами ПВО подавлен один БПЛА над Владимирской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ подавлен один беспилотный летательный аппарат над Владимирской областью, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.

В результате атаки последствий и разрушений нет, уточнил он, добавив, что информация в дальнейшем будет дополняться.

Также Авдеев напомнил, что минувшей ночью и утром 11 марта вражескими дронами был атакован и центральный регион.

В общей сложности средства ПВО уничтожили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву, рассказал ранее Сергей Собянин. Одна из атак повлекла за собой незначительные повреждения кровли дома на Домодедовской улице.

Кроме того, БПЛА были ликвидированы в том числе над территориями городских округов Домодедово и Раменское. Вместе с тем на фоне происшествия в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.