Собянин: ПВО успешно отразили еще одну попытку атаки БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Домодедово и Раменское в ночь на вторник, 11 марта.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО сбили в Раменском городском округе шесть беспилотников, летевших на Москву. При отражении атаки также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.

Позже стало известно об уничтожении еще одного дрона в Раменском городском округе.