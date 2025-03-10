Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в селе Великие Копани Херсонской области, совершенная американском оружием, стала плевком в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

"Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", – высказал мнение парламентарий.

Как полагает Шеремет, Киев продолжает использовать террористические методы, чтобы достичь своих целей. Депутат также считает, что Трамп понимает "террористическую сущность и подлость киевского режима", который хочет продолжать конфликт.

CBS News при этом сообщает, что США не намерены возобновлять поставки вооружения Украине в ближайшее время, даже после подписания сделки по редкоземельным металлам, передает радиостанция "Комсомольская правда". В то же время Трамп хочет выставить Киеву дополнительные условия, однако какие – неясно.

В воскресенье, 9 марта, ВСУ атаковали двумя ракетами HIMARS рынок в Великих Копанях Херсонской области. В результате удара погибли три человека.

Ранее ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, пострадала одна женщина. Кроме того, в результате атаки беспилотников на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение.