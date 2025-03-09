09 марта, 17:26Происшествия
ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя ракетами HIMARS рынок в Великих Копанях Херсонской области. В результате происшествия есть погибшие, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.
"В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию", – сказал Сальдо.
По словам губернатора, на месте работают экстренные службы. В результате удара есть погибшие и много раненых. Пострадавшим окажут необходимую помощь, подчеркнул он.
Ранее ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, пострадала одна женщина. Кроме того, в результате атаки беспилотников на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение. Жители ближайших домов были эвакуированы для обеспечения безопасности.
Бастрыкин заявил, что при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS