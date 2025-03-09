ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя ракетами HIMARS рынок в Великих Копанях Херсонской области. В результате происшествия есть погибшие, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

"В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию", – сказал Сальдо.

По словам губернатора, на месте работают экстренные службы. В результате удара есть погибшие и много раненых. Пострадавшим окажут необходимую помощь, подчеркнул он.

Ранее ВСУ ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, пострадала одна женщина. Кроме того, в результате атаки беспилотников на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение. Жители ближайших домов были эвакуированы для обеспечения безопасности.