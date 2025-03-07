ВСУ нанесли удар 6 реактивными БПЛА по территории Брянской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили шестью реактивными беспилотниками по территории города Стародуб Брянской области, пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он.

Богомаз уточнил, что в результате атаки беспилотников на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение. Жители ближайших домов были эвакуированы для обеспечения безопасности.

Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и пообещал, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.

Ранее, в ночь на 7 марта дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 39 украинских беспилотников. Больше всего – 14 беспилотников – были сбиты и перехвачены над территорией Республики Крым.