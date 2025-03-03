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03 марта, 23:18

Происшествия

Пожар произошел на нефтепроводе в Ростовской области из-за массированной атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание произошло на нефтепроводе и складе промобъекта после массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе", – написал он.

Слюсарь уточнил, что падение обломков беспилотника также привело к пожару на складе в селе Сохрановка Чертковского района. Согласно данным врио губернатора, обошлось без пострадавших. На месте происшествий работают дежурные службы, информация уточняется.

Ранее вражеский беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Севастополем. В результате дрон упал в районе проспекта Победы, из-за чего незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома.

Еще одна атака дронов была отражена в нескольких районах Краснодарского края. Обломки БПЛА упали в полях Калининского и Абинского районов. Это не привело к возгоранию, никто не пострадал.

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