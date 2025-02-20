Атака БПЛА отражена в нескольких районах Кубани

Фото: телеграм-канал Baza

Атака дронов отражена в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

В результате обломки БПЛА упали в полях Калининского и Абинского районов. Однако это не привело к возгоранию. Кроме того, никто не пострадал из-за отражения атаки дронов.

По данным оперштаба, обломки сбитого беспилотника также рухнули на помещение электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района. Возгораний в результате произошедшего не выявлено. Более того, никто не пострадал.

"Отключение электроснабжения не производили", – сказано в сообщении.

Сейчас во всех местах, где были выявлены обломки дронов, задействованы специальные службы. Территория оцеплена.

В ночь на 20 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя российскими регионами. По данным Минобороны России, три дрона были ликвидированы над Крымом и еще один – над Брянской областью.

Накануне четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Крыма. Атака была зафиксирована в период с 22:25 до 23:10 по московскому времени.

