Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы", – написал он.

Федорищев уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Он также предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее стало известно, что на Астраханском ГПЗ начался пожар после падения обломков беспилотников. Предприятие приостановило работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности.

Тогда же в аэропорту Астрахани вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Спустя время они были сняты.