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Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся атаке БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы", – написал он.
Федорищев уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Он также предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее стало известно, что на Астраханском ГПЗ начался пожар после падения обломков беспилотников. Предприятие приостановило работу перед атакой БПЛА, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности.
Тогда же в аэропорту Астрахани вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Спустя время они были сняты.
Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ