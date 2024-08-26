Пожар на НПЗ в Омске ликвидирован

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омске полностью ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе главка МЧС РФ по региону, передает ТАСС.

Технологическое оборудование загорелось на Омском НПЗ 26 августа. Однако пожар не повлиял на производственную программу.

В результате ЧП семь человек госпитализировали. Шестеро получили медпомощь и уже выписаны, еще один пострадавший скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.