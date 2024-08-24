Лесной пожар в Гоначхирском ущелье локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализован. Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.

Вертолет Ка-32 МЧС РФ сбросил на очаги пожара 195 тонн воды, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь сгоревшей территории в Гоначхирском ущелье составила 263 гектара. Площадь активного горения составляла 15 гектаров.

Для тушения огня привлекли 220 специалистов и 54 единицы техники. К месту возгорания также выехали сотрудники Роспотребнадзора для установления контроля за качеством воздуха.

Из зоны лесного пожара спасатели уже эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка. Пострадавших нет. Всем эвакуированным выдали питание, воду и сухпайки.