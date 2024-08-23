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23 августа, 10:07

Происшествия

До 15 гектаров выросла площадь пожара в Гоначхирском ущелье

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

До 15 гектаров выросла площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии. Ситуация находится под контролем, сообщили в МЧС России.

"Жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали распространению огня", – передает ТАСС сообщение спасателей.

К борьбе с огнем привлекли 220 специалистов и 54 единицы техники. Также для ликвидации пожара планируют использовать вертолет МЧС из Минеральных Вод. Спасатели приложили все усилия, чтобы огонь не перекинулся на поселок Домбай.

К месту возгорания направились специалисты Роспотребнадзора, чтобы проконтролировать качество воздуха.

Ранее спасатели эвакуировали 236 человек, среди которых 43 ребенка, из зоны лесного пожара в Гоначхирском ущелье. Среди них пострадавших не было, уточнил глава республики Рашид Темрезов. Всем эвакуированным выдали питание, воду, сухпайки. Затем планируется вывезти людей вертолетами, также готовятся другие пути эвакуации.

Новости регионов: более 200 человек эвакуировали спасатели из зоны пожара на Домбае

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