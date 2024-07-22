Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ "Факел" в Астрахани на площади 20 гектаров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

В настоящее время огнеборцы устраняют последствия пожара.

Природное возгорание повредило 14 построек в СНТ в Советском районе в Астрахани. Изначально огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 60 специалистов и 24 единицы техники.

