22 июля, 17:12Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ в Астрахани
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ "Факел" в Астрахани на площади 20 гектаров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.
В настоящее время огнеборцы устраняют последствия пожара.
Природное возгорание повредило 14 построек в СНТ в Советском районе в Астрахани. Изначально огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 60 специалистов и 24 единицы техники.
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