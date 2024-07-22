Природный пожар повредил 14 зданий в СНТ в Астрахани

Природный пожар повредил 14 построек в СНТ "Факел", которое расположено в Советском районе Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, на месте ЧП работают свыше 60 специалистов и 24 единицы техники. В ведомстве уточнили, что в садовом товариществе горят сухая трава и камыш. При этом площадь пожара по фронту составила 1,5 тысячи метров.

В настоящее время пожар в районе СНТ "Факел" локализован.

Ранее в Краснодаре загорелись два склада и административное здание на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожар произошел в Карасунском округе на улице Станичной, доме 18. Тогда возгоранию присвоили второй ранг.

Однако ближе к вечеру пожарным удалось локализовать возгорание складских помещений со строительными материалами на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

