Два склада и административное здание загорелись на 1 тыс кв метров в Краснодаре

Фото: МЧС РФ

Два склада и административное здание в Краснодаре загорелись на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщается в телеграм-канале муниципального центра управления городом.

Возгорание произошло в Карасунском округе на улице Станичной, доме 18. Пожару присвоен второй ранг. К тушению привлечен спасательно-пожарный отряд № 6.

Накануне пожар произошел в Коктебеле. Там воспламенилась сухая трава. Изначально площадь возгорания составляла 20 гектаров. Позже огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник.

Его тушение осложнялось жарой и порывистым ветром. На месте ЧП были задействованы 278 спасателей и 28 единиц техники. Возгорание локализовали на площади в 40 гектаров.