Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Природный пожар в Коктебеле в Крыму локализован на площади в 40 гектаров, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Спасатели продолжают работы по полной ликвидации огня. Утром 16 июля вертолет Ми-8 уже сбросил 60 тонн воды. Также к ликвидации пожара приступил второй борт Ми-8.

О пожаре в Коктебеле стало известно днем 15 июля. Там воспламенилась сухая трава. Изначально площадь возгорания составляла 20 гектаров. Позже огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник.

Тушение пожара осложняется жарой и порывистым ветром. На месте ЧП работают 278 спасателей и 28 единиц техники, отмечалось ранее.

До этого пожарные смогли ликвидировать два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края. Они возникли 15 июля в Калужском и Смоленском участковых лесничествах. Возгорания были локализованы на площади в 1,7 и 1,5 гектара соответственно.