Оба лесных пожара в Северском районе Кубани ликвидированы

Фото: МЧС России

Огнеборцам удалось потушить оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Два новых лесных пожара на Кубани – в Калужском и Смоленском участковых лесничествах – вспыхнули 15 июля. Через некоторое время их локализовали на площади в 1,7 и 1,5 гектара соответственно.

Днем до этого лесной пожар произошел под Новороссийском. Огонь распространился на трех гектарах, затем перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли.

Позже огонь охватил базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка. Площадь возгорания достигла 62 гектаров, в связи с чем на территории Новороссийска ввели режим ЧС.

Огонь удалось локализовать днем 15 июля. В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статьям о халатности и об уничтожении и повреждении лесных насаждений.