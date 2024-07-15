Лесной пожар под Новороссийском локализован на площади в 62 гектара

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском локализовали на площади в 62 гектара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Прямо сейчас вместе с (замглавы МЧС РФ. – Прим. ред.) Анатолием Супруновским осматриваем местность в районе урочища Сухая Щель", – сказал глава Кубани.

По его словам, теперь перед спасателями стоит задача полностью потушить огонь.

Лесной пожар начался под Новороссийском 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, затем перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли.

Позже пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка.

Площадь пожара достигла 62 гектаров. На территории Новороссийска ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Утром 15 июля распространение огня было остановлено. В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.