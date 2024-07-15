Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Распространение лесного пожара под Новороссийском остановлено, сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Вице-губернатор Александр Нестеренко провел заседание оперативного штаба на месте ЧС. По состоянию на 08:00 площадь возгорания составляет 62 гектара.

В ведомстве отметили, что на тушение пожара прибыл Ил-76, работают три вертолета, всего осуществлено более 40 сбросов воды. Задействованы от РСЧС 341 человек и 84 единицы техники.

В МЧС РФ добавили, что все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском в Краснодарском крае потушены, огнем повреждены 68 построек. Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России.

По информации министерства, на месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.

Между тем заповедник "Утриш" между Анапой и Новороссийском временно приостановил работу пеших маршрутов в связи с высокой пожароопасностью.

Лес и трава загорелись 14 июля под Новороссийском на трех гектарах. Через некоторое время огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна".

Пожар на территории базы был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось. В связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Лесной пожар перешел в категорию "крупный". Пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.

Пострадали два человека. Они обратились за медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска, но от госпитализации отказались. В пункте временного размещения остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.