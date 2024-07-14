14 июля, 15:37Происшествия
500 человек эвакуированы из-за пожара в районе Дюрсо
Фото: телеграм-канал "Россия. Кубань | Новости"
Около 500 человек и 30 машин эвакуировали из-за пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае, площадь которого составляет 20 гектар. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Угрозы жизни людей нет", – уточнил он в своем телеграм-канале.
Изначально, по информации пресс-службы МЧС России, загорелся лес и трава на трех гектарах в районе хутора Дюрсо. Однако огонь быстро перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна", поэтому оттуда были эвакуированы дети и взрослые.
Возгорание на территории базы отдыха было оперативно ликвидировано, однако лес продолжает гореть. Тушение осложняет сухая и жаркая погода.
Сейчас к ликвидации пожара привлечено около 160 человек и 40 единиц техники. К месту происшествия направлена авиация МЧС России: вертолет Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8.
Как сообщили в ведомстве, авиация уже 6 раз сбрасывала воду, общее количество которой составило свыше 30 тонн. Кравченко добавил, что дополнительно вызван еще один пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, а также пожарные расчеты из Анапы.
Накануне, 13 июля, в Краснодаре загорелось производственное здание. Изначально в МЧС рассказали, что сооружение горит на площади в 5 тысяч квадратных метров. Однако позже, по уточненной информации, площадь возгорания составила 1 500 "квадратов".
К тому времени на месте происшествия уже работали 90 специалистов и 37 единиц техники. В тушении также задействовали пожарный поезд. К утру 14 июля МЧС России удалось потушить возгорание.
Крупный пожар произошел в ночь на 14 июля в Алтуфьеве