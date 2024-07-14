14 июля, 08:12Происшествия
Спасатели потушили пожар в производственном здании в Краснодаре
Фото: 23.mchs.gov.ru
Пожарные потушили возгорание, которое произошло в производственном здании в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Производственное здание загорелось в Краснодаре вечером 13 июля. Изначально в МЧС рассказали, что сооружение горит на площади в 5 тысяч квадратных метров. Однако позже, по уточненной информации, площадь возгорания составила 1 500 "квадратов".
К тому времени на месте происшествия уже работали 90 специалистов и 37 единиц техники. В тушении также задействовали пожарный поезд.
Ранее МЧС потушили возгорание нескольких дачных домов в Ставропольском крае. В результате никто не пострадал, но огонь уничтожил 9 строений в СНТ "Ветерок", а еще 3 – повредил.
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