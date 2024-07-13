13 июля, 17:42Происшествия
Возгорание дачных домов в Ставропольском крае ликвидировано
Фото: МЧС Ставропольского края
Пожарные ликвидировали возгорание нескольких дачных домов в Ставропольском крае, пишет пресс-служба МЧС РФ.
В результате огонь уничтожил 9 строений в СНТ "Ветерок", а еще 3 частично пострадали из-за пожара. Пострадавших нет – сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на более 30 строений.
Ранее в пресс-службе рассказывали, что в СНТ загорелись 10 дачных домов. Речь шла о постройках на улицах Дружбы и Партизанской. Ситуация осложнялась жаркой и ветреной погодой. Над ликвидацией пожара работали свыше 30 специалистов и 9 единиц техники.
"Безопасный город": пожар в Химках потушили на площади 5 тысяч квадратных метров