Возгорание дачных домов в Ставропольском крае ликвидировано

Фото: МЧС Ставропольского края

Пожарные ликвидировали возгорание нескольких дачных домов в Ставропольском крае, пишет пресс-служба МЧС РФ.

В результате огонь уничтожил 9 строений в СНТ "Ветерок", а еще 3 частично пострадали из-за пожара. Пострадавших нет – сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на более 30 строений.

Ранее в пресс-службе рассказывали, что в СНТ загорелись 10 дачных домов. Речь шла о постройках на улицах Дружбы и Партизанской. Ситуация осложнялась жаркой и ветреной погодой. Над ликвидацией пожара работали свыше 30 специалистов и 9 единиц техники.

