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Производственное здание загорелось в Краснодаре, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Для тушения возгорания к месту инцидента уже прибыли 50 специалистов и 15 единиц техники, включая пожарный поезд.

"Силы и средства наращиваются", – уточнили там.

Изначально в ведомстве рассказали, что сооружение горит на площади в 5 тысяч квадратных метров. Однако позже, по уточненной информации, площадь возгорания составила всего 1 500 "квадратов". К тому времени на месте происшествия уже работали 90 специалистов и 37 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание нескольких дачных домов в Ставропольском крае. В результате никто не пострадал, но огонь уничтожил 9 строений в СНТ "Ветерок", а еще 3 – повредил.

