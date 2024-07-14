Число эвакуированных с баз отдыха в Краснодарском крае возросло почти до 300 человек

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

С трех баз отдыха, пострадавших в результате лесного пожара в Краснодарском крае, были эвакуированы 296 человек. В их числе оказалось 64 ребенка, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

К настоящему моменту вертолеты сбросили на площадь пожара 95 тонн воды. К тушению привлекли более 300 специалистов и 84 единицы техники, уточнили представители ведомства.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как возгорание распространилось на площадь 26 гектаров.

Позже огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". При этом сохранялась угроза дальнейшего распространения пожара, в связи с чем оперштаб региона предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо.