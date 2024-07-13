13 июля, 08:34Происшествия
Лесной пожар площадью в 1 гектар вспыхнул в Туапсинском районе Кубани
Фото: МЧС России
Лесной пожар площадью в один гектар вспыхнул в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает "Интерфакс".
Пожар обнаружили в Джубгском лесничестве в 06:20. Огонь ликвидируют 12 человек и 5 единиц техники.
Ранее на площади 1,2 гектара горел лес в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Пожар произошел в ночь на 8 июля на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал.
Для тушения пожара спасатели задействовали вертолет Ка-32. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, вертолет произвел 33 сброса воды.
Около 100 человек эвакуировали из близлежащих баз отдыха в безопасное место.
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