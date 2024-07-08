Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в Туапсинском районе Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "Сергей Бойко"

Пожар вспыхнул на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Власти проводят эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Об этом сообщается в телеграм-канале главы района Сергея Бойко.

Площадь возгорания составляет 0,6 гектара или 6 тысяч квадратных метров. Спасатели уже начали тушить огонь. Всего в ликвидации пожара задействованы 65 человек и 9 единиц техники.

Несколько гражданских объектов подверглись атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае в ночь на 6 июля. В результате загорелись резервуары с топливом в Павловском и Ленинградском районах региона.

Спустя некоторое время пожарным удалось потушить пожар на нефтебазе в станице Ленинградской.